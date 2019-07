De Rossi al Boca, mi impegnerò a fondo

BUENOS AIRES, 29 LUG - "Sapevo che il Boca era una squadra seria, ma dopo i primi giorni passati qui a Buenos Aires ne sono ancora più convinto e questo mi spinge a fare tutto il possibile sul terreno di gioco per ricambiare l'affetto e l'entusiasmo che mi hanno mostrato i suoi tifosi": queste le prime parole di Daniele De Rossi durante la conferenza stampa di presentazione a Buenos Aires come calciatore 'xeneize'. In tuta celeste, accanto al presidente del club, Daniel Angelici, ha poi cominciato a rispondere alle domande dei giornalisti.