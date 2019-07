Nedved, sarà un campionato combattuto

MILANO, 29 LUG - "Tutti si stanno rinforzando. Sarà un campionato combattuto più degli anni passati. Sarà durissimo, ci sono tante squadre che ti possono mettere in difficoltà sia in Italia che in Europa, ma la Juve sarà pronta": lo dice il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved a SkySport a margine della presentazione dei calendari. "Sarri? Ci sono stati ancora pochi allenamenti e qualche partita in cui non puoi vedere ancora il lavoro del tecnico. È un lavoro diverso da quello che faceva Allegri - aggiunge - vedremo come andrà".