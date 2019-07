Ferrero, non vendo la Sampdoria

MILANO, 29 LUG - "Cessione della Sampdoria? Mi sembra la storia della sora Camilla, tutti la vogliono nessuno se la piglia". Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero commenta con una battuta la trattativa per la cessione del club. "Non ho nessuna intenzione di vendere, ma se qualcuno fa una offerta che non si può rifiutare valuteremo - aggiunge a margine della presentazione dei calendari di Serie A -. Io presidente tutta la stagione? Non mi vorrei toccare...".