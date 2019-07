Milan tornato in Italia,c'è problema-gol

MILANO, 29 LUG - Il Milan è rientrato oggi a Malpensa dalla tournée americana, dove ha rimediato due sconfitte di misura contro Bayern Monaco e Benfica, senza riuscire mai a segnare. Un piccolo campanello d'allarme per Giampaolo, soddisfatto però per le prestazioni: "La squadra mi è piaciuta, il risultato non è un problema. Siamo più avanti del previsto". I rossoneri avranno due giorni pieni di riposo concessi da Giampaolo e riprenderanno ad allenarsi giovedì mattina a Milanello. Tra le immagini più curiose all'aeroporto c'è il tenero abbraccio di Adriana Fossa, moglie di Paolo Maldini, al figlio Daniel, che ha esordito in rossonero. Il Milan continua ad essere però attivo sul mercato: Leo Duarte e Rafael Leao dovrebbero sbarcare a Milano nelle prossime ore per legarsi ai rossoneri. Cutrone invece partirà oggi per l'Inghilterra per sostenere le visite mediche con il Wolverhampton: il club inglese cercherà di averlo a disposizione già per il preliminare di Europa League contro il Crusaders FC in programma giovedì.