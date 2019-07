Tour: Bernal, è incredibile

ROMA, 28 LUG - "Avrò bisogno almeno di un paio di giorni per assimilare questa vittoria. E' incredibile. Ho superato l'ultimo il traguardo insieme con i miei compagni di squadra e poi ho visto la mia famiglia". Queste le prime parole a caldo del vincitore del Tour de France, Egan Bernal. "Sono orgoglioso di essere il primo colombiano a vincere il Tour - ha aggiunto -. Quanti miei connazionali hanno provato a vincerlo, tanti ottimi ciclisti... Credo sia normale che tanti miei connazionali siano emozionati per questo. Ora voglio solo andare a casa, stare tranquillo con la mia famiglia per godermi questo momento e assimilare quanto è successo. Con calma, poi penserò al prossimo obiettivo".