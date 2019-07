Pallanuoto: azzurri, rientro trionfale

FIUMICINO (ROMA), 28 LUG - Rientro trionfale in Italia per la nazionale di pallanuoto dopo l'oro vinto al Mondiale di Gwangju. Al grido di "I Campioni del mondo siamo noi" gli azzurri, all'uscita dal terminal 3 di Fiumicino, sono stati travolti dalla passione e dall'affetto di amici e parenti accorsi in forza allo scalo ma anche dei passeggeri e degli operatori che hanno partecipato ai festeggiamenti scattando foto e girando video con tablet e smartphone. Baci, abbracci, cori, strette di mano, pacche sulle spalle ed uno sventolio di bandiere con il Tricolore hanno così accompagnato l'uscita dei neocampioni del mondo che, visibilmente emozionati, hanno manifestato tutta la loro gioia. "E' stato meraviglioso vincere l'oro. Ancora oggi - ha detto il ct, Sandro Campagna - non crediamo a quello che abbiamo fatto e forse solo adesso, rientrando in Italia, ce ne rendiamo conto vedendo così tanta gente accorsa qui a festeggiarci".