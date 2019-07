Ribery vuole solo il Marsiglia

ROMA, 28 LUG - Franck Ribery avrebbe rifiutato un'offerta del Monaco, che gli proponeva di vestire la maglia della squadra del Principato. L'attaccante francese, classe 1983, che è reduce dalla lunga esperienza nel Bayern Monaco, ha sempre dichiarato di voler tornare nella Ligue 1 solo per vestire la casacca del Marsiglia. Militò in quella squadra, infatti, fra il 2005 e il 2007, prima di trasferirsi in Germania.