Bartomeu:Barca su Neymar?Rispettiamo PSG

ROMA, 28 LUG - "Durante l'estate leggo tante cose sui giornali e quest'anno ne ho lette tante su Neymar. Il brasiliano, si sa benissimo, è un giocatore del Paris Saint-Germain e noi abbiamo grande rispetto per il club francese. La situazione attuale è questa e non c'è alcunché da aggiungere". Il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, non si sbilancia e, parlando ai microfoni di RMC Sports della situazione di Neymar, non fornisce indicazioni circa il possibile ritorno del fantasista brasiliano in Catalogna. Più volte Neymar, in questo periodo, è stato accostato al Barcellona.