Paltrinieri deluso:troppe gare,ero cotto

ROMA, 28 LUG - "C'è poco da dire, sono stati più forti di me e hanno fatto una gran gara. Io ero cotto, sfinito: ho fatto tante gare e questo si è sentito". Gregorio Paltrinieri non nasconde la delusione per la medaglia di bronzo conquistata nella gara dei 1500 stile libero a Gwanju: campione iridato e olimpico della specialità, l'azzurro ai mondiali in Corea ha dovuto cedere il passo al tedesco Florian Wellbrock e all'ucraino Mykhailo Romanchuk. "Non riuscivo a nuotare come l'altro giorno - ha ammesso ai microfoni di Raisport - ho cercato di resistere ma non andando via è difficile vincere queste gare. Peccato, sono arrivato corto di forma però aver fatto tante gare forse si fa sentire. Ho provato in tutti i modi ad andare via ma non ce l'ho fatta, la forma c'era. Purtroppo ero particolarmente stanco. E' comunque un bronzo, esco da una striscia di vittorie sempre nei 1500. All'Olimpiade sarà diverso ci sarà prima la vasca e poi il mare e le gare poi saranno più concentrate".