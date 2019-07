Mondiali nuoto: la baby Pilato, "aiuto"

ROMA, 28 LUG - "Aiuto, sono sconvolta: non ci posso credere". Benedetta Pilato a 14 anni ha vinto la medaglia d'argento ai mondiali di nuoto e sfoga in lacrime la sua gioia: "Sono contentissima voglio vivere questo momento non ci credo - ha detto la nuotatrice di Taranto - Vedendomi con il terzo tempo l'idea mi ha sfiorato, ma non pensavo così. E' bellissimo competere con gente con più esperienza, da cui ho solo da imparare. Ho visto la luce sul blocco ed erano due pallini, la King mi ha detto 'è tutto ok'. Mi stavo sentendo male, sono sconvolta. Aiuto!".