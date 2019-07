Argento 14enne Pilato nei 50 rana

ROMA, 28 LUG - La 14enne azzurra Benedetta Pilato ha vinto l'argento nei 50 rana ai mondiali di nuoto di Gwanju. L'oro è andato alla statunitenseLilly King in 29,84 che ha preceduto l'azzurra Pilato, argento in 30 secondi netti, e la russa Yulya Efimova. Quinta l'altra azzurra Martina Carraro che ha nuotato in 30''49.