Nuoto: Mondiali, 4x100 mista in finale

ROMA, 28 LUG - Alle 15:00 italiane Federica Pellegrini coprirà gli ultimi 100 metri della sua storia mondiale che iniziò a nuotare 16 anni fa, il 20 luglio 2003 a Barcellona, quando non ancora 15enne qualificò la 4x100 stile libero di Cecilia Vianini, Cristina Chiuso e Luisa Striani con una quarta frazione da 55"60 per l'ottavo e ultimo tempo utile. Già più veloce tra le azzurre, in finale fu comunque sostituita da Sara Parise, ma nessuna fece meno di lei. Nel mezzo nove rassegne iridate con undici medaglie, sei ori con le doppiette 200-400 a Roma 2009 e Shanghai 2011, una marea di avversarie di tutte le età e latitudini battute, tra cui la fenomenale Katie Ledecky a Budapest 2017, e quattro record mondiali. Nell'ultima mattina mondiale, a Gwangju, spinge la staffetta mista alla finale col terzo tempo di 3'58"35 e la frazione conclusiva da 53"57. Avanti a tutti ci sono i campioni olimpici e mondiali degli Stati Uniti in 3'55"39, seguiti dai vice a cinque cerchi e iridati dell'Australia in 3'58"19.