Maccabi:in partenza delegazione italiana

ROMA, 28 LUG - Partirà domani mattina la delegazione italiana per la 15/a edizione dei Giochi Europei Maccabi, le Olimpiadi ebraiche, in programma a Budapest in Ungheria dal 29 luglio al 7 agosto. Prima - come da tradizione - la benedizione di rito al Tempio Maggiore da parte del rabbino capo Riccardo Di Segni e il saluto del presidente della Comunità ebraica romana Ruth Dureghello. L'Italia - la delegazione è composta di 53 persone - scenderà in campo con una squadra di calcio junior, una di calcio a 5 Master, detentrice del titolo europeo, una di calcio a 5 Youth (vice campione d'Europa), 2 ragazzi per il nuoto, tennis e tennis master. La cerimonia d'apertura avverrà il 30 luglio allo stadio Nandor Hidekguti dell'Mkt alla presenza del capo dello stato magiaro Janos Ader. "Essere uno dei portabandiera dell'European Maccabi Federation nella cerimonia d'apertura - ha detto Vittorio Pavoncello, presidente del Maccabi Italia - è per me un grandissimo onore che premia il nostro paese e i nostri sforzi"