Udinese travolta dal Dortmund per 4-1

ROMA, 27 LUG - Pesante sconfitta per l'Udinese in amichevole, sul terreno della Cashpoint Arena, ad Altach (Austria). La squadra allenata dal croato ed ex juventino Igor Tudor è stata nettamente superata dal Borussia Dortmund per 4-1. I tedeschi sono passati in vantaggio con Thorgan Hazard, fratello di Eden del Real Madrid, dopo soli 6' e hanno raddoppiato su rigore con Mario Gotze al 19'. Al 28' è arrivato il 3-0 di Weigl, mentre Brandt al 44' ha calato il poker. Nella ripresa è arrivata la rete della bandiera firmata dal bianconero Mandragora.