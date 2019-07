La Roma batte in rimonta la Ternana 3-1

ROMA, 27 LUG - La Roma vince anche la seconda amichevole programmata per oggi: dopo il 7-0 mattutino al Rieti, la squadra di Fonseca s'impone per 3-1 sulla Ternana. I giallorossi erano andati sotto, colpiti dalla rete di Defendi dopo soli 14' di gioco, ma sono riusciti a imporsi in rimonta. La reazione della Roma si è concretizzata solo al 7' della ripresa, grazie a Under, che ha fatto centro dopo una bella intuizione di Pastore. Lo stesso turco al 18' ha realizzato il gol del sorpasso, mentre Defrel, ben oltre il 90', ha provveduto a chiudere i conti, su assist di Spinazzola. I giallorossi inizialmente sono scesi in campo con la seguente formazione (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Juan Jesus, Fazio, Kolarov; Cristante, Diawara; Cengiz, Pastore, Perotti; Schick.