Gasperini: Buon test contro lo Swansea

BERGAMO, 27 LUG - "Globalmente ho visto una buona partita, ma è chiaro che lo Swansea è più avanti di noi e ha giocato più partite". Gian Piero Gasperini commenta così, sul sito ufficiale del club, la sconfitta in rimonta per 2-1 subita dall'Atalanta al Liberty Stadium. "Ci sono state buone cose, a parte lo sbandamento dietro nel giro di 5' nel secondo tempo, a fronte dei primi cambi avversari che hanno inserito forze fresche - spiega l'allenatore dei nerazzurri -. Si è trattato, comunque, di una partita di buon livello. Sono test che si giocano in 22, alla lunga s'è persa un po' di precisione: dispiace per il risultato, ma è ancora presto per i giudizi". I bergamaschi proseguono la tournée britannica, spostandosi domani a Colchester prima delle sfide a Norwich (martedì 30, alle 20 italiane) e Leicester (venerdì 2 agosto, alle 20,30): "Giocare a certi livelli è meglio che allenarsi e disputare test meno impegnativi - commenta Gasperini -. Queste partite servono per misurarci contro squadre che stanno bene".