Brescia ok in amichevole

BRESCIA, 27 LUG - Il Brescia ha concluso il ritiro di Darfo Boario Terme, vincendo 2-0 l'amichevole contro il Renate, formazione di Serie C. Le marcature si sono aperte già dopo 3' con Donnarumma: stop e diagonale da appena dentro l'area su assist di Tremolada. Nella ripresa, al 43' il raddoppio targato Torregrossa, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Adesso per la squadra di Corini tre giorni di riposo, poi la ripresa del lavoro in città prima della partenza per Seefeld, in Austria: in programma un'amichevole il 4 agosto contro il Besiktas e una il 7 contro l'Alanyaspor.