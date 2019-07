Lazio: Inzaghi, Milinkovic spero resti

ROMA, 27 LUG - "Milinkovic spero rimanga, ma se arriva un'offerta importante è giusto che la società la prenda in considerazione". L'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, risponde così ad Auronzo di Cadore (Belluno) ad una domanda su Sergej Milinkovic-Savic. "Mi piacerebbe che rimanesse - prosegue - però penso anche che sia giusto chela società, qualora arrivasse un'offerta, la consideri e prendi una decisione, sapendo che poi dovremo riempire una casella importante con la sua mancanza. Qui Milinkovic ha fatto un ritiro strepitoso come tutti, è bello averlo ancora, spero rimanga, il mercato è aperto, ma siamo pronti a ogni situazione". In vista della prossima stagione, il tecnico laziale è chiaro: "Questo lo considero l'anno zero, un anno dove dobbiamo lasciare alle spalle quelli precedenti". Quanto agli obiettivi, Inzaghi conclude: "Ci piacerebbe arrivare in Champions, è normale, ce la metteremo tutta, abbiamo le nostre carte da giocare".