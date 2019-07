Amichevoli: Inter-PSG 6-5 dopo i rigori

MILANO, 27 LUG - Si conclude con una vittoria ai rigori contro il PSG la tournée dell'Inter di Antonio Conte in Asia. A Macao, i nerazzurri hanno battuto i parigini (senza Neymar) per 6-5, in un match valido per l'International Super Cup, dopo l'1-1 con cui si erano conclusi i 90' regolamentari (reti di Kehrer al 41' e Samuele Longo al 48' della ripresa). Dal dischetto decisive le parate di Handanovic su Aouchiche e Zagre, mentre Joao Mario ha messo a segno l'ultimo rigore. Buon test per i nerazzurri, che hanno creato diverse occasioni da gol, con il giovane Esposito (classe 2002) protagonista. Esordio nella ripresa per Diego Godin, in campo per circa 25'. Concluso il tour in Asia, l'Inter rientrerà subito in Italia, per tornare ad allenarsi nei prossimi giorni ad Appiano Gentile: prossima sfida in programma domenica 4 agosto contro il Tottenham vicecampione d'Europa, a Londra.