Barelli "oggi non c'è stata partita"

ROMA, 27 LUG - "Il risultato dimostra che la quadra è stata allenata alla perfezione. Siamo andati in forma al momento giusto, non all'inizio ma quando contava. La Spagna era favorita ma oggi non c'è stata partita. Grande merito va anche al ct e alle società che tutto l'anno allenano questi ragazzi". Così il presidente di Federnuoto, Paolo Barelli, che ha assistito a Gwangju al trionfo mondiale del Settebello. "I tecnici della nazionale sono i migliori, in campo internazionale lo sanno - ha aggiunto Barelli -. Speriamo che questo ennesimo grande risultato ci faccia ottenere le giuste attenzioni per continuare ad ascoltare l'inno nazionale nei grandi eventi".