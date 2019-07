Fin, nessun azzurro ferito a Gwangju

ROMA, 27 LUG - Nessun atleta azzurro è rimasto ferito, fa sapere la Federazione italiana nuoto, nel crollo di una balconata in una discoteca di Gwangju, in Corea del Sud, dove sono in corso i mondiali di nuoto. La pallanuotista Giulia Viacava, che è infermiera è intervenuta - sottolinea la Fin - per aiutare una pallanuotista statunitense che ha riportato ferite da taglio ad un gamba. La nazionale italiana di pallanuoto femminile ha lasciato il villaggio atleti ed è già in volo verso Roma. Nel locale c'erano la nazionale americana, che festeggiava il titolo femminile e, a quanto si è appreso, anche quella dell'Australia, oltre ad atleti di Nuova Zelanda e Brasile.