Milan: Romagnoli, puntiamo Champions

MILANO, 27 LUG - ''Giampaolo è una persona molto preparata, umanamente molto tranquilla, ci fa stare molto bene. Dobbiamo fare una stagione migliore, abbiamo l'obiettivo sfumato l'anno scorso e fare di tutto per arrivare al quarto posto''. E' il pensiero di Alessio Romagnoli, intervistato da Milan Tv a margine di un evento a Boston organizzato da Boglioli, nuovo style partner del club rossonero. ''Speriamo di dare soddisfazioni ai tifosi - aggiunge il capitano del Milan -, lavoriamo ogni giorno molto bene con il mister, impariamo sempre cose nuove, ci vorrà del tempo ma è normale. Le amichevoli per noi sono molto importanti perché ci fanno vedere a che punto siamo: qualcosa di buono lo abbiamo già fatto vedere contro il Bayern, cercheremo di riproporre tutto quello che ci sta dando il mister anche contro il Benfica''. Il test contro il portoghesi è in programma domani alle 21 ora italiana.