Tour: Bernal, aspetto ad esultare

ROMA, 26 LUG - La maglia gialla addosso, le mani sul volto per nascondere le lacrime. Egan Bernal rischia di stabilire un record: quello di diventare, non il più giovane (il record è di 19 anni, 11 mesi e 19 giorni, stabilito dal francese Hemri Cornet nel 1904), ma il primo colombiano a vincere un Tour de France. Mancano ancora due tappe al trionfo e il 22enne della Ineos non sta nella pelle, dopo avere indossato oggi sulle Alpi, nella tappa interrotta dal maltempo, la maglia più ambita e importante. "Mi hanno detto di fermarmi proprio mentre ero all'attacco - le parole di Bernal, che adesso ha 48" di vantaggio su Julian Alaphilippe e 1'16" su Geraint Thomas -. A dire il vero non volevo fermarmi, poi mi è stato comunicato che la corsa era sospesa, finita. Non si poteva più andare avanti. Sono felice per la maglia gialla, ancora non ci credo, sogno di difenderla fino a Parigi. Non posso esultare adesso, perché domani c'è un'altra tappa durissima, che spero di superare. Ora mi viene da piangere per la gioia".