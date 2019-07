Gp Germania: Vettel, 'si può migliorare'

ROMA, 26 LUG - "Sono piuttosto contento di come è andata oggi, anche se abbiamo avuto qualche piccolo contrattempo per cercare di trovare il ritmo, nel pomeriggio ho avuto anche uno spiattellamento. Abbiamo margine per andare più veloci". Così Sebastian Vettel commenta la giornata di prove libere ad Hockenheim. "Differenze con Silverstone? La macchina è la stessa, mi sembra che a fare la differenza siano le condizioni della pista e come sappiamo interpretarle", ha aggiunto il tedesco della Ferrari che si augura per domani una gara calda: "Sarebbe più dura ma a me piace sudare..." Anche Charles Leclerc 'tifa' per un clima torrido, visto che "sicuramente quando fa caldo per noi è meglio. Peccato - ha aggiunto - che non rimarrà per tutto il fine settimana". Il monegasco ha detto di aver avuto un "feeling buono ma c'è tanto lavoro da fare, visto che in qualche curva facciamo fatica". Il dato migliore, a suo avviso, è legato all'esito del long run, che è stato "molto positivo".