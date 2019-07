Juve: Sarri, impossibile fare bilanci

TORINO, 26 LUG - "Abbiamo tanti giocatori a casa e stasera abbiamo dato spazio ai giovani". Maurizio Sarri chiude la tournée in Asia della Juventus con il 3-3 contro il Team K-League, selezione del campionato sudcoreano. La squadra ha fatto il pieno d'entusiasmo, ma per vedere la vera Juve ci vorrà ancora del tempo. "Adesso per dieci giorni ci possiamo allenare senza partite e fare una buona preparazione - osserva il tecnico -. Oggi abbiamo giocato in un bellissimo stadio con grande pubblico e manto perfetto". Non ha fatto parte della partita Cristiano Ronaldo, rimasto in panchina. "Era previsto che giocasse meno, gli ho parlato ed era affaticato - spiega Sarri -. Quindi abbiamo deciso di tenerlo a riposo".