Napoli Meret, voglio essere titolare

(ANSA) NAPOLI, 26 LUG - "Voglio essere titolare, come tutti. Spero di trovare continuità e stare bene fisicamente. In questa prima parte di ritiro sto bene, questa è la cosa più importante". Lo ha detto Alex Meret a Canale 8 nell'ultimo giorno del ritiro del Napoli. Il portiere dell'Under 21 è pronto a una stagione da protagonista: "Vogliamo provare a vincere - dice - lavorando tutti i giorni. Abbiamo un anno d'esperienza in più col mister, conosciamo quello che vuole. Il gruppo è rimasto più o meno lo stesso, i nuovi si inseriranno benissimo. Proveremo sempre a vincere". Meret ha approfondito anche la nuova regola che dà il via libera al pressing in area sul rinvio del portiere: "Può essere un vantaggio - spiega - nel far ripartire l'azione veloce per uscire bene dal primo possesso. Ma bisogna stare attenti perché siamo ancora più vicini all'area e se perdiamo il pallone la squadra avversaria facilmente si renderebbe pericolosa. Più andiamo avanti, più il portiere viene coinvolto".