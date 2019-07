Tour: stop alla tappa, Bernal in giallo

ROMA, 26 LUG - Colpo di scena al 106/o Tour de France. La 19/a tappa è stata fermata dopo che una forte grandinata ha reso viscido la strada a circa 20 km dall'arrivo, in località Val d'Isére. I tempi della corsa sono stati prima neutralizzati, mentre Egan Bernal era in fuga assieme al britannico Simon Yates. Il colombiano è la nuova maglia gialla, perché è stato reso noto che sono stati rilevati i tempi in cima al Col de l'Iseran, a 2.770 mt d'altezza. Sul Gpm, Bernal è transitato con 2'07" (più 8" di abbuono) su Alaphilippe.