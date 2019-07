Gp Germania: Ferrari top in 2/e libere

ROMA, 26 LUG - La Ferrari si è confermata la più veloce anche nelle seconde prove libere del Gran Premio di Germania. Charles Leclerc si è avvicendato a Sebastian Vettel quale detentore del miglior tempo, 1'13''449, oltre mezzo secondo migliore di quello realizzato in mattinata dal compagno di squadra, che ha chiuso in 1'13''573, mentre Lewis Hamilton, con la Mercedes, lo tallona a 1:13.595. Più staccati, a oltre sei decimi dal Leclerc, Valtteri Bottas con l'altra Freccia d'Argento e Max Verstappen con la Red Bull. La sessione è stata interrotta per qualche minuto ad un quarto d'ora dalla fine, quando ormai tutti si stavano dedicando al long run, per un'uscita di pista della Red Bull di Pierre Gasly. Seri danni alla monoposto, incolume il pilota francese che fino a quel momento non aveva comunque brillato. L'Alfa Romeo Racing ha ottenuto con Kimi Raikkonen l'ottavo tempo assoluto, a circa un secondo dalla Ferrari, mentre Antonio Giovinazzi ha chiuso solo 17/o con due secondi di distacco.