Tour: Pinot si ritira, lascia in lacrime

ROMA, 26 LUG - Colpo di scena nella 19/a tappa del Tour de France. Uno degli uomini di classifica, Thibaut Pinot, è stato costretto ad abbandonare la Grande Boucle per problemi alla gamba sinistra. Il francese della Groupama-FDJ, incapace di proseguire, è salito in lacrime sulla vettura del team, dicendo addio alla corsa. Poco prima di decidere il ritiro, a poco meno di 100 km dal traguardo, Pinot aveva avvicinato l'ammiraglia per farsi massaggiare la gamba, ma l'intervento non ha avuto evidentemente effetto. Il francese erta quinto in classifica, a 1'50'' di distacco dal leader, il connazionale Julian Alaphilippe.