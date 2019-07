Pallanuoto donne: oro agli Stati Uniti

ROMA, 26 LUG - Gli Stati Uniti confermano la loro egemonia nella pallanuoto femminile vincendo l'oro ai mondiali di Gwangju per la terza volta consecutiva, la sesta in totale da quando, nel 1986, la pallanuoto donne è stata ammessa nei campionati mondiali. Nella finale in Corea del Sud, le ragazze statunitensi hanno battuto la Spagna 11-6. Nella finale per il bronzo, l'Australia ha aggiunto un'altra medaglia alla sua collezione iridata, battendo l'Ungheria 10-9. Nelle finaline di consolazione, la Russia ha battuto l'Italia per la quinta posizione con un punteggio di 10-9, mentre le campionesse d'Europa dell'Olanda hanno battuto la Grecia 11-9 per il settimo posto.