Nuoto: Chupkov oro e record nei 200 rana

ROMA, 26 LUG - Il russo Anton Chupkov ha battuto il record del mondo dei 200 rana vincendo la finale per l'oro ai Mondiali di nuoto di Gwangju. Chupkov, con una grande rimonta nell'ultima vasca, ha chiuso con il tempo di 2'06''12. Medaglia d'argento per l'australiano Matthew Wilson (2'06''68) e bronzo per il giapponese Ippei Watanabe (2'06''73), i quali detenevano in coabitazione il precedente primato, di 2'06''57.