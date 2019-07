Smith record 200 dorso,Panziera è finale

ROMA, 26 LUG - Semifinale dei 200 dorso femminili ai Mondiali di nuoto in Sud Corea che regala il primato iridato alla statunitense Reagan Smith capace di chiudere in 2'03''35. Semifinale di gran livello che regala l'accesso in finale anche all'azzurra Margherita Panziera che mette a segno il terzo tempo in 2'06''62. ''Mi hanno fatto sentire a mio agio - le prime parole della 17enne statunitense Smith subito dopo il primato - non mi rendo conto di quello che ho fatto''.