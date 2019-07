Traffico coreano blocca bus Juve

TORINO, 26 LUG - Slitta l'amichevole che la Juventus deve disputare con il Team K-League, una selezione di campioni sudcoreani. A causa dell'intenso traffico coreano, secondo quanto si apprende, il pullman dei bianconeri sarebbe arrivato in ritardo allo stadio di Seul per l'ultimo appuntamento della tournee in Oriente. La partita, in un primo momento prevista alle 13, è slittata prima alle 13.30 e ora alle 14. Dopo l'ultimo test, che segue quelli contro Tottenham e Inter, la squadra di Sarri rientrerà in Italia. La prossima amichevole è prevista il 10 agosto, a Stoccolma, contro l'Atletico Madrid. Alla vigilia di Ferragosto è invece in programma la tradizionale partitella in famiglia di Villar Perosa.