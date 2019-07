Empoli, arrivano Dezi e Stulac

EMPOLI (FIRENZE), 26 LUG - Ufficializzati altri due acquisti da parte dell'Empoli. Si tratta di due centrocampisti in arrivo dal Parma: Dezi e Stulac. Jacopo Dezi arriva a titolo temporaneo annuale con diritto di opzione e obbligo di riscatto mentre Leo Stulac a titolo definitivo. Dezi è un centrocampista classe 1992. In carriera è stato acquistato dal Napoli nell'estate del 2012: poi ceduto in prestito al Barletta e poi al Crotone, vestendo la maglia dei calabresi per due stagioni con 72 presenze e 4 reti. Tornato al Napoli, nel gennaio del 2016 nuovo prestito, al Bari mentre la stagione successiva ha vestito la maglia del Perugia, allenato dall'attuale tecnico dell'Empoli Bucchi. Nel luglio del 2017 è stato acquistato dal Parma, neopromosso in Serie B, e con i gialloblu ha giocato le ultime due stagioni. Leo Štulac è un centrocampista sloveno nato a Capodistria il 26 settembre 1994.