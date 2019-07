Boxe: El Harraz campione italiano Medi

ROMA, 26 LUG - Un'altra serata all'insegna della grande boxe BBT, quella che è andata in scena a Roma all'interno di uno dei circoli più esclusivi della capitale: il Forum Sport Center di Via Cornelia. Main event della serata è stato il match valevole per il titolo italiano dei medi tra il Campione in carica dei Pesi Medi Khalil El Harraz (11-0-1) e lo sfidante Riccardo Lecca (16-6-1). El Harraz si è confermato Campione, imponendosi per KO tecnico al 7/o round. Nel sottoclou c'è stato un altro derby romano tra il re del KO Francesco Russo (6-0-0) e Matteo Guainella (5-1-2). Match molto duro, come è normale tra due fighters, conclusosi con la vittoria ai punti per Russo. Il welter "The Butcher" Pietro Rossetti ha sconfitto ai punti il pugile del Team Sgaramella di Andria Benito Ruggiero (7-3-0), conquistando così il passaggio alle semifinali del Trofeo delle Cinture WBC-FPI 2019. Il già Campione Italiano dei Superleggeri Francesco Lomasto (15-2-0) si è imposto ai punti sul il georgiano Mikheil Gabinashvili