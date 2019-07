Nuoto: Quadarella vola in finale 800 sl

ROMA, 26 LUG - Comodamente in finale Simona Quadarella, che vince la quarta di cinque batterie degli 800 stile libero in 8'20"86 (2'03"33, 4'09"13, 6'15"27), quasi tre secondi oltre il passaggio dei 1500 trionfali avvenuto sull' 8'17"95. Un tempo facile facile e una chiusura di carattere per rispondere all'attacco della cinese Wang Jianjiahe che tocca con cinque centesimi di ritardo scendendo già parecchio rispetto al passaggio della gara più lunga (8'24"98) terminata col bronzo. L'ultima batteria è più veloce e firma i primi tre tempi delle eliminatorie. Eliminata Giulia Gabbrielleschi (Fiamme Oro / Nuotatori Pistoiesi), 14esima col personale stagionale di 8'35"03 (dopo l'11esimo posto nei 1500, l'argento con la staffetta 4x1250 metri e il sesto posto nella cinque chilometri) avanti alla vice campionessa mondiale Li Bingjie. Eliminato pure il bronzo olimpico, l'ungherese Boglarka Kapas, che giovedì ha vinto i 200 farfalla. La finale è in programma domani alle 21:25 locali, le 14:25 italiane.