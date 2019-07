Neymar salta l'amichevole con l'Inter

ROMA, 25 LUG - Neymar non scenderà in campo nell'amichevole contro l'Inter che il Paris Saint Germain ha in programma sabato a Macao. Il brasiliano, che vorrebbe lasciare il Psg per tornare al Barcellona, non è infatti nell'elenco dei convocati pubblicato dal sito del club: "Presnel Kimpembe e Neymar jr. rimarranno a Shenzhen per continuare il loro allenamento individuale con due sessioni al giorno condotte dallo staff".