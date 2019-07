Serie B: calendario il 6/8 ad Ascoli

ROMA, 25 LUG - E' in programma il 6 agosto prossimo, ad Ascoli Piceno, il sorteggio del calendario della Serie B 2019/20. Dopo Verona, Palermo, Lerici, Pescara, Cesena e Bari, sarà la città marchigiana ad ospitare l'evento, preludio della nuova stagione, nel Chiostro di San Francesco. "Il rapporto diretto tra il club e il suo territorio è molto importante per costruire una dimensione sociale allargata dello stadio - dichiara il presidente di Lega B, Mauro Balata -. E questo è il nostro punto di forza ed è uno dei valori che intendiamo descrivere con la presentazione del calendario del Campionato degli italiani. Un grazie all'Ascoli, al Comune e a tutte le istituzioni per l'accoglienza e la collaborazione nell'organizzazione dell'appuntamento". L'evento, con inizio alle 20, sarà trasmesso in diretta da Dazn e RaiSport.