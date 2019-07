Atalanta: campagna abbonamenti dal 10/8

BERGAMO, 25 LUG - Il prossimo 10 agosto partirà la campagna abbonamenti per le partite dell'Atalanta per il campionato 2019/20. Lo rende noto la società con un comunicato sul sito ufficiale, in cui precisa di avere scelto il circuito Vivaticket sia per il tesseramento stagionale che per la vendita dei biglietti delle singole partite. Le modalità per le prelazioni dei già abbonati all'annata precedente e per gli abbonamenti in libera vendita saranno rese note successivamente. La campagna ha subìto ritardi per effetto dei lavori di ristrutturazione del Gewiss Stadium, dove fino al 22 settembre è in corso la ricostruzione della Curva Nord.