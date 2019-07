F1: Leclerc, con Verstappen bei duelli

ROMA, 25 LUG - I loro ruota a ruota nei gran premi d'Austria e Gran Bretagna hanno entusiasmato il pubblico, ricordando sfide d'altri tempi. Sulla pista dello Spielberg l'ha spuntata Max Verstappen, ma a Silverstone Charles Leclerc si è preso la rivincita. Ed il monegasco della Ferrari, che conosce l'avversario dai tempi dei kart, si augura che la loro rivalità contribuisca a riportare l'entusiasmo nella F1. "Lo spero davvero - ha detto in una intervista alla Bbc -. Abbiamo avuto dei bei confronti nei kart, che non si sono sempre conclusi in modo positivo, ma è stato divertente". Quanto alle sue ambizioni per il futuro, "spero che la prima vittoria arrivi molto presto e che tante altre seguano. Ma nell'immediato l'obiettivo è la prima vittoria adesso, cercando di cogliere l'occasione ogni volta che ce l'abbiamo. Il mio sogno da bambino era di essere un campione del mondo. Ora finalmente sono in una squadra in cui penso che questo sogno possa diventare realtà".