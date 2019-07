Tour: Quintana solo in vetta al Galibier

ROMA, 25 LUG - Nairo Quintana transita per primo sul Col du Galibier, a 2.642 metri di quota. Il colombiano è partito a circa sei km dalla vetta e ha staccato tutti. Alle spalle del colombiano scollinano, a poco meno di 2', il francese Romain Bardet e il kazako Alexei Lutseko, che si è staccato sulle ultime rampe del gigante alpino. In testa al gruppo della maglia gialla Alaphilippe, in ritardo di circa 6', attacco del colombiano Egan Bernal, che mette a repentaglio il primato del francese. Bernal alla partenza della 18/a tappa del 106/o Tour de France di ciclismo, stamattina a Embrun, era quinto nella generale, a 2'02" da Alaphilippe.