Vettel, voglio vincere ma serve realismo

ROMA, 25 LUG - "Voglio vincere qui ma bisogna essere realisti, non credo di essere favorito. Però abbiamo l'opportunità di far bene. Lo scopriremo durante il week-end". Alla vigilia del Gran Premio di Germania, Sebastian Vettel non si fa troppe illusioni, anche se non si vede tagliato del tutto fuori dalla lotta per la vittoria: "Festeggiare vicino a casa sarebbe bello. L'anno scorso sono arrivato molto vicino alla vittoria, vediamo dove siamo, abbiamo una mente piuttosto aperta e vediamo come andrà, di sicuro farà molto caldo". Alla conferenza stampa è presente anche Kimi Raikkonen. E' l'occasione per chiedere a Vettel se si vede in F1 a 40 anni come il finlandese. "Non saprei, dipende come andrà l'anno prossimo e come saranno le nuove regole dal 2021. Avrò 40 anni nel 2027 e quindi non so".