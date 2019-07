Ryder Cup, in Irlanda l'edizione 2026

ROMA, 25 LUG - Va all'Irlanda l'edizione 2026 della Ryder Cup. La più importante manifestazione di golf al mondo, che ogni due anni mette a confronto Stati Uniti ed Europa, si giocherà a Limerick (nel sud del paese), nella provincia di Munster, sul percorso dell'Adare Manor Golf Club, come ha annunciato il board della Ryder Cup Europe. Quattro anni dopo l'evento italiano, in programma a Roma (nel 2022) sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club, la manifestazione tornerà in un paese anglosassone. "Come largamente anticipato e previsto - dice all'ANSA Franco Chimenti, numero uno della Federazione Italiana Golf e vicepresidente vicario del Coni - il privilegio di ospitare un evento mondiale in Europa, al di fuori di paesi anglosassoni, è scaduto con l'assegnazione della Ryder Cup 2022 all'Italia. Confermo che tutto questo rappresenta il conseguimento di un ottimo risultato e un grande onore per il nostro Paese".