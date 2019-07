NY Times: Uefa 'morbida' su bilanci PSG

ROMA, 25 LUG - Il Paris Saint-Germain finisce sotto i riflettori per le rivelazioni del New York Times. Il giornale, analizzando il doppio arrivo nella Ville Lumiére di Neymar dal Barcellona e di Kylian Mbappé dal Monaco, pubblica una serie di documenti che proverebbero la 'scarsa attenzione' e la 'morbidezza' dell'Uefa nei confronti dei bilanci del club presieduto da Nasser Al-Khelaifi. L'organismo che gestisce il calcio in Europa, secondo il quotidiano, avrebbe evitato supplementi d'indagine sul PSG e sul suo patron, peraltro proprietario di beIN Media Group, che detiene i diritti televisivi delle maggiori competizioni Uefa (Champions ed Europa League). Neymar arrivò in Francia per 222 milioni, poco prima sempre al PSG era arrivato Mbappé - in prestito con diritto di riscatto - per 180 milioni. Due operazioni che fecero storcere la bocca a più d'un dirigente, a cominciare dal presidente della Liga, Javier Tebas, che esclamò: "Ci sono società alle quali non importa nulla del bilancio quando devono ingaggiare un calciatore".