Day after Pellegrini "mi sono piaciuta"

ROMA, 25 LUG - "Non ho mai avuto tanti dolori in vita mia. E' come se avessi fatto un after fino a stamattina". E' stata una notte lunga quella di Federica Pellegrini che ha lasciato la piscina del trionfo dopo incombenze protocollari, interviste e antidoping "verso l'una", ha mangiato "una cosa al volo" e si è "buttata sul letto" senza riuscire ad addormentarsi subito. L'ultima volta che ha visto la sveglia "erano le 3:30" e dopo quattro ore è cominciata un'altra giornata che subito l'ha riportata sul blocco per le batterie dei 100 stile libero chiuse al 22esimo posto in 54"68. "Le motivazioni per restare sempre in alto le trovi dentro di te ponendoti degli obiettivi che sicuramente cambiano nel corso degli anni. Stanotte avrò rivisto la mia gara 40 volte. Non mi era mai successo, ma mi sono proprio piaciuta e sono strafelice che tra i commenti ricevuti sui social ci sia anche quello di Michael Phelps".