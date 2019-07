SunRazor01, barca solare tutta italiana

ROMA, 24 LUG - Si chiama "SunRazor 01" l'imbarcazione solare ad alta tecnologia sviluppata dal team italiano BlueMatrix di ritorno dai primi test in acqua in occasione della 6/a edizione del Monaco Solar&Energy Boat Challenge e per ora è la prima e unica imbarcazione italiana nella categoria "Solar". Più che una barca, può essere definito un complesso insieme di sottosistemi elettronici, meccanici e fluidodinamici e nasce dalla volontà del team BlueMatrix che ha aggregato competenze tecniche nei settori più diversi. "Abbiamo unito materiali avanzati e tecnologie aerospaziali - spiega il team manager Cristian Pilo, progettista dello scafo - batterie agli ioni di litio di ultima generazione, un propulsore elettrico ad alto rendimento, complessi software di gestione, e sistemi portanti nati da un attento studio fluidodinamico sviluppato con l'aiuto del Politecnico di Bari". Dopo le prove di Montecarlo, SunRazor sfiderà le altre 18 imbarcazioni solari in Olanda, a settembre in occasione della prossima gara di campionato.