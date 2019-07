Conte, perdere ci deve far rosicare

MILANO, 24 LUG - "Perdere ci deve portare sempre a rosicare, anche se ai rigori e in una partita amichevole. Dobbiamo avere questo sentimento, noi, lo staff tecnico e i dirigenti, se lo abbiamo significa che si inizia a costruire qualcosa di importante". Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, commentando il ko contro la Juventus nell'International Champions Cup. "Ci sono stati dei miglioramenti rispetto alla partita di Singapore, sotto tanti punti di vista - ha aggiunto a Inter Tv -. Siamo migliorati, l'importante è che l'intensità entri nella testa dei calciatori. Inizia a intravedersi un'identità, un modo di stare in campo che vogliamo portare. Come dico sempre: testa bassa e pedalare, sapendo che c'è tanto lavoro da fare", ha concluso il tecnico nerazzurro.