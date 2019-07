Juve: CR7, abbiamo meritato la vittoria

MILANO, 24 LUG - "Abbiamo giocato contro una grande squadra come l'Inter, con un grande allenatore. Siamo contenti di aver vinto e secondo me abbiamo meritato di vincere". L'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo commenta così il successo sull'Inter nella gara per l'International Champions Cup. "È un piacere essere qui - ha aggiunto il portoghese - I tifosi cinesi sono fantastici, supportano me e la Juventus ed è incredibile essere qui".