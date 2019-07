Tour: Trentin vince la 17/a tappa

ROMA, 24 LUG - Il campione d'Europa Matteo Trentin, della Mitchelton Scott, ha vinto per distacco la 17/a tappa del Tour de France, Pont du Gard-Gap di 200 km. Per lui è stato il 23/o successo in carriera. Oggi ha preceduto di 37'' il danese Kaspar Asgreen. Il francese Julian Alaphlippe ha conservato la maglia gialla di leader della classifica generale.