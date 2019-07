Genoa: iniziato secondo ritiro

GENOVA, 24 LUG - E' iniziato anche il secondo ritiro del Genoa che subito dopo pranzo è partito alla volta del nord della Francia, a Dinard, dove rimarrà sino al 4 agosto. Al gruppo già visto in Austria, con i giovani Vodisek, Zennaro e Rizzo non convocati, si sono aggregati anche il portiere Radu, il centrocampista Sandro e il difensore Cristian Zapata, uno dei volti nuovi del Grifone. "L'anno scorso è stato difficile per il Genoa ma questo è un altro anno e un altro campionato - le parole di Zapata -. Si inizia da zero e abbiamo tutta la voglia di fare bene. Io per primo tanto che non vedo l'ora di iniziare". Svincolatosi dal Milan dopo sette stagioni Zapata ha accettato subito l'offerta dei rossoblù. "Ho grande rispetto per il Milan ma ora sono qui per onorare questa maglia. Ho scelto il Genoa perché è una bella piazza e vuole fare bene in questo campionato e visto che anche io voglio fare bene ci siamo trovati".